Минск, , 14:15 — REGNUM Традиционный пресс-центр для журналистов, которые освещают ход голосования на выборах президента Белоруссии, в 2020 году организовывать не планируется. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина.

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Глава ЦИК пояснила, что это связано с эпидемиологической обстановкой вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Что касается пресс-конференций, которые Ермошина или её заместитель обычно проводят перед журналистами каждые два-три часа, сообщая о количестве жалоб и нарушений, а также явке, ходе и предварительных итогах голосования, они будут проводиться онлайн.

«Пока формат окончательно не определен, но на этих выборах такого инфоцентра во Дворце республики, скорее всего, не будет», — пояснила Ермошина.

Она добавила, что если не будет существенных улучшений, то нельзя будет собирать такое количество людей в одном месте, сообщает портал tut.by.

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Планируется, что выступления Лидии Ермошиной 9 августа будут транслироваться в эфирах государственных телеканалов. На следующий день, 10 августа, для представителей прессы будет проведён утренний брифинг, на котором будут объявлены предварительные итоги голосования.

В Центризбиркоме подчеркнули, что окончательное решение по плану освещения выборов будет принято ближе к середине июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа жители Белоруссии будут выбирать президент республики.