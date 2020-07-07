Москва, , 14:15 — REGNUM В КНДР не видят смысла договариваться с Вашингтоном, пока в США не пройдут выборы главы Белого дома, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 7 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что северокорейские власти заявили о нежелании участвовать в переговорах с США.

«Как минимум до ноябрьских выборов в США нет смысла этого делать, — сказал Асмолов. — Потому что надо понять, выдержит ли Трамп, останется ли он у власти. И поменяется ли политика. Какой смысл сейчас вести переговоры с Трампом, если его преемник всё равно всё отменит в логике фракционной борьбы? Кроме того, сейчас ситуация не настолько острая, поэтому можно позволять себе ждать».

Востоковед отметил, что в случае победы бывшего вице-президента США Джо Байдена на выборах президента Америки американо-северокорейские отношения ждёт деградация.

«Есть логика фракционной борьбы. Кроме того, демократы очень любят развивать «правочеловеческую» тематику, — сказал Асмолов. — Также стоит обратить внимание на то, что серьёзные кризисы, например первый виток ядерного кризиса, был при Клинтоне. И Обама в качестве президента не сделал ничего, чтобы отношения между США и КНДР реально улучшались. Его курс стратегического терпения сводился к тому, чтобы ждать, когда Северная Корея рухнет под санкциями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД КНДР Квон Чон Гын заявил, что северокорейские власти не собираются участвовать в переговорах с США.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНДР вновь заявили об отказе от переговоров с США