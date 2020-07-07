Москва, , 14:14 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, предполагающий упрощение процедуры самостоятельного исправления допущенных налогоплательщиками ошибок для освобождения от административной ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

В частности, КоАП дополняется новым основанием, освобождающим от административной ответственности в случае представления в налоговый орган кассового чека коррекции.

Отметим, что кассовый чек коррекции представляет собой бланк строгой отчетности, который формирует пользователь контрольно-кассовой техники (ККТ) для корректировки расчетов, если они были произведены без применения кассы (поломка, технический сбой, отключение электричества и др.) либо в них были допущены ошибки.