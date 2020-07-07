Маскат, , 14:14 — REGNUM Посольство Индонезии помогло возвращению 180 граждан страны из Омана, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Граждане Индонезии вернулись в страну на самолете Garuda Indonesia A-330, который вылетел из Маската в 01:30 по местному времени в Джакарту.

Известно, что большинство граждан Индонезии, проживающих в Омане, являются трудящимися-мигрантами, у которых расторгнуты трудовые договоры.

Напомним, с 29 марта 2020 года правительство Омана прекратило все регулярные внутренние и международные рейсы в целях предотвращения распространения COVID-19 и до сих пор их не открыло.