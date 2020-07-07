Москва, , 14:13 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о новых полномочиях муниципалитетов в сфере обеспечения жильем участковых, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Закрепляется право органов местного самоуправления на предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, не имеющему жилого помещения по месту прохождения службы, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником должности.

«Принятие этого закона позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает», — заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Около 16 тыс. участковых нуждаются в жилплощади, уточнили в комитете Госдумы по безопасности.

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