Москва, , 14:11 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту прав дольщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

В частности, устанавливаются особенности по финансированию расходов арбитражного управляющего, а также возможность использования средств публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» в случае отсутствия у застройщика средств, достаточных для погашения необходимых расходов, с последующим возмещением Фонду этих средств из конкурсной массы.

Устанавливается обязанность застройщика ежемесячно актуализировать проектную декларацию в целях определения единого срока внесения изменений в проектную декларацию застройщиком вне зависимости от изменения конкретных сведений или обстоятельств.

Устанавливаются требования об интегрировании государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с единой информационной системой жилищного строительства.

Определяются механизмы возврата средств материнского (семейного) капитала, направленных на улучшение жилищных условий, в случае выплаты возмещения фондом или расторжения договора счета эскроу.

Фонд наделяется функциями застройщика и технического заказчика в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для реализации полномочий по завершению строительства объектов, переданных от застройщика, признанного банкротом.

Предусматривается возможность осуществления выплат возмещения пострадавшим участникам долевого строительства за счет компенсационного фонда вне зависимости от уплаты застройщиком взносов в компенсационный фонд, включая членов жилищно-строительных кооперативов, которые в соответствии с Жилищным кодексом РФ могли не заключить договор, предусматривающий передачу жилого помещения.

Действие закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» распространяется на всех граждан — участников строительства, исключив слово «долевого» из текста закона. При этом, понятие «долевое» остается только для применения норм, которые непосредственно регулируются законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, застройщики получают возможность расходования средств с расчетного счета на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, также разрешается проводить по расчетному счету застройщика операции по предоставлению целевых займов, предоставляемых застройщиком другому застройщику, по отношению к которому он является основным обществом.