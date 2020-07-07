Москва, , 14:09 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о федеральном регистре имеющих право на обеспечение лекарствами и медицинским питанием, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Согласно документу, с 1 сентября в России появится федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.

Получать они их будут за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

Документ определяет также сведения, которые будут содержаться в регистре.

«Благодаря цифровизации это позволит автоматизировать анализ обеспеченности граждан медикаментами, повысить точность прогнозов изменения потребностей и оптимизировать поставки препаратов», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Кроме того, устанавливается периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых лекарств — не реже одного раза в год», — отметил он.

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