Москва, , 14:09 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об особенностях маркировки лекарств и ввоза медсредств из-за границы, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

С 1 июля в России действует обязательная маркировка лекарств. С принятием закона правительство РФ получает право установить особенности ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года.

Так, для ввода в гражданский оборот лекарств, за исключением препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные за пределами территории Российской Федерации до 1 октября 2020 года, могут быть в порядке, установленном правительством РФ, ввезены в Российскую Федерацию до 1 января 2021 года без нанесения средств идентификации.

«Выстраивание новой системы — длительный и сложный процесс, и нельзя допустить, чтобы в процессе «наладки» пострадали производители лекарств или те граждане, которые в них нуждаются», — отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Одновременно устанавливается, что на территории России государственной регистрации не подлежат медицинские изделия, перечисленные в пункте 11 статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от 23 декабря 2014 года, в том числе медизделия, изготовленным по индивидуальным заказам пациентов, а также те, к которым предъявляются специальные требования по назначению медицинских работников и которые предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом, а также медицинские изделия, которые предназначены для использования на территории международного медицинского кластера или на территориях инновационных научно-технологических центров.

Читайте ранее в этом сюжете: Новые правила маркировки воды начали действовать в России

Читайте развитие сюжета: В России обеспечивать бесплатным лекарством и медпитанием будут по реестру