Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин отказался от борьбы за звание почетного гражданина Екатеринбурга. Об этом сообщают в пресс-службе РМК.

Как передаёт РБК, руководитель обратился к главе города Александру Высокинскому. Градоначальнику было предложено номинировать одного из врачей, борющихся с COVID-19. Письменное обращение сейчас находится на рассмотрении у Высокинского.

Алтушкин был одним из двух кандидатов на почётное звание, его конкурентом был гендиректор легендарного Машиностроительного завода имени Калинина Николай Клейн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен содействовал в получении Свердловской областью гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбург прибыло 20 аппаратов ИВЛ для уральских больниц