Москва, , 14:19 — REGNUM Особое значение приобрело в период пандемии российско-китайское сотрудничество в фармацевтике и медицине. Об этом заявил 7 июля директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев в ходе онлайн-конференции, организованной МИА «Россия сегодня».

Он подчеркнул, что перечень тем, представляющих взаимный интерес, будет только расширяться.

Москва и Пекин, координируя усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией, обогатили повестку двустороннего диалога. Так, с китайскими партнёрам активно обсуждается влияние пандемии на новую реальность в международных отношениях, добавил Зиновьев.

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