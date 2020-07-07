Москва, , 13:58 — REGNUM Закон о весогабаритном контроле Госдума приняла в редакции согласительной комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Совет Федерации на заседании 26 июня отклонил закон о расширении полномочий Минтранса РФ в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств. Там обратили внимание на поправки, касающиеся информирования водителей о нарушении правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Поправки вводили требование об обязательном обустройстве автоматических пунктов информационными табло, которые бы показывали информацию о превышении параметров, а также требование об SMS-информировании собственников автомобилей в течение пяти минут после фиксации превышения. Источники финансирования в законопроекте не определены. Вместе с тем, по данным Минтранса, только оборудование автоматических пунктов информационными табло потребует более 5 млрд рублей для дорог регионального и муниципального значения и еще 5 млрд рублей для дорог федерального значения. Не было согласия и по срокам вступления закона в силу.

Новая редакция предполагает компромиссный вариант, в частности, продлен срок вступления норм в силу.

«Все разногласия, которые у нас были, устранены», — заверил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).

Остается информирование водителя о превышении веса фуры, водитель должен будет обязан приложить усилия для устранения нарушения, отметил парламентарий.