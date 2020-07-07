Белград, , 13:50 — REGNUM Возможная причастность европейского дипломата, бывшего председателя ОБСЕ, бывшего председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и действующего представителя ЕС в переговорах Белграда и Приштины Мирослава Лайчака к нелегальным поставкам оружия Азербайджану ни для кого на Балканах не станет сюрпризом. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) и приглашенный профессор МГИМО (у) МИД РФ Стеван Гайич.

Напомним, что ранее Ашот Григорян (физик, бизнесмен, меценат и общественный деятель, живущий в Словакии с 1993 года) подал заявление в прокуратуру с просьбой разобраться с незаконной деятельностью Лайчака, связанной с несанкционированной продажей Азербайджану крупнокалиберных систем вооружения, изготовленных в Словакии.

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По мнению эксперта, словацкий дипломат «похоронил» свой авторитет на Балканах во время референдума об отделении Черногории от совместного с Сербией государства в 2006 году.

«После скандальной роли, которую Лайчак сыграл в черногорском референдуме, просто смешно говорить о нем как о беспристрастном посреднике в переговорах Белграда и Приштины. Я напомню, что Мирослав Лайчак и его соотечественник Франтишек Липка как представители ОБСЕ наблюдали за волеизъявлением черногорского народа. Сразу по окончании голосования они объявили о том, что референдум прошел без серьезных нарушений, несмотря на то, что, начиная с самой процедуры и вплоть до проведения голосования были допущены многочисленные нарушения. Черногорские власти сфальсифицировали результаты референдума, и поэтому можно сказать, что Черногория отделилась от Сербии незаконно. Лайчак и Липка принимали в этом непосредственное участие. Позже в прессе появилась информация о том, что Липка получил от черногорского руководства в «подарок» недвижимость. В 2016 году оппозиционный черногорский политик Небойша Медоевич рассказал о небольшом расследовании, которое он предпринял, и на основании которого он пришел к выводу, что Лайчак и Липка являются лоббистами президента Черногории Мило Джукановича и принимают от него деньги за положительные отчеты о состоянии демократии в этой балканской стране», — рассказал Гайич.

По мнению эксперта, нелегальная торговля оружием может оказаться лишь вершиной коррупционного айсберга, и пока неясно, не замешан ли европейский дипломат еще в каких-нибудь скандалах.

«Но как раз эти его качества и рекомендовали его на роль посредника в переговорах Белграда и Приштины, которые должны привести к признанию независимости Косово Белградом и к включению всего балканского региона в НАТО. И президент Сербии Александр Вучич, и лидер сепаратистского Косово Хашим Тачи работают на продвижении интересов НАТО на Балканах, выполняя ту повестку дня, которую наметила еще бывшая американская администрация во главе с четой Клинтон. Поэтому можно сказать, что в переговорах о будущем Косово и Метохии у нас только одна сторона — это сторона НАТО, и ее представителем является Мирослав Лайчак», — подытожил Стеван Гайич.