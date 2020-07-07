Минск, , 13:37 — REGNUM В Белоруссии есть компетенции и школы для улучшения нынешней ситуации. Об этом 7 июля в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая перед «активом города Минска», сообщает президентская пресс-служба.

«Задачи очень непростые. И реформами эти задачи не решишь. Поскольку много говорят о «пераменах», реформах, я должен сказать, как я понимаю эти реформы и как мы шли по жизни, реформируясь: в Белоруссии реформа может быть только в одном направлении — как совершенствование того, что у нас есть», — заявил белорусский лидер.

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В своём докладе он отметил также: «У нас большие задачи, задачи огромной важности, которые мы должны решить. И реформа — это то будем совершенствовать, расширять и углублять, что мы умеем делать. Создавая новые производства. Реформы и еще раз реформы, но как совершенствование того, что у нас есть. Будь то образование, здравоохранение, промышленность или сельское хозяйство».

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Лукашенко также подчеркнул неприемлемость коррупции. Он отметил важность слышать и иметь связь с обычными людьми, заявив: «Мы должны видеть людей».

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Напомним, Александр Лукашенко бессменно занимает высший государственный пост с 1994 года, когда состоялись первые президентские выборы в Белоруссии. За более чем четвертьвековое правление бессменный белорусский лидер сделал немало противоречивых заявлений на тему реформ — экономических, политических и иных.