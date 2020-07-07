Чебоксары, , 13:34 — REGNUM Министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков избавился от приставки исполняющего обязанности и утверждён в должности. Соответствующий указ подписал сегодня, 7 июля, врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ноздряков возглавил минфин Чувашии 3 февраля 2020 года, 6 февраля получил статус вице-премьера и все эти пять месяцев проработал в качестве исполняющего обязанности. 18 июня его повысили до первого вице-премьера.

«Назначить Ноздрякова Михаила Геннадьевича первым заместителем председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министром финансов Чувашской Республики», — говорится, в частности, в новом указе.

Напомним, Ноздряков ранее в течение трёх лет (2011−2014 годы) возглавлял минфин республики в правительстве Михаила Игнатьева. До возвращения в Чувашию в феврале 2020 года работал заместителем директора департамента финансов Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Николаев назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашии 29 января 2020 года указом президента Владимира Путина. Он сменил на посту Михаила Игнатьева.

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