Киев, , 13:33 — REGNUM «Господин посол изволил сердиться», — заявил 7 июля украинский политик, экс-депутат Рады Евгений Филиндаш, комментируя большое интервью посла Франции на Украине Этьена де Понсена, опубликованное накануне одним из СМИ страны.

Филиндаш отмечает, что судя по интервью, часть процессов на Украине идёт вполне по плану Запада и, соответственно, вызывает снисходительную похвалу посла: банковская реформа, земельная реформа, закон о концессии, а также экспорт украинского леса-кругляка в ЕС. Однако есть и проблемы — «неблагодарные туземцы имеют наглость сами решать, кто должен возглавлять Нацбанк», кроме того, реформа судебной системы и реформа Службы безопасности «двигаются в неправильном направлении».

«Господину послу не нравится, что не все реформы в Украине идут в точном соответствии с ценными указаниями из западных посольств», — констатирует политик.

То есть, комментирует Филиндаш, Запад вполне устраивает возможность контроля над украинской экономикой, возможность беспрепятственно выкачивать из Украины сырьевые и другие ресурсы, прибирать к рукам нужные им объекты и устранять возможность развивать ненужные им (например, украинское машиностроение).

«Но при любых попытках ослабить этот контроль: изменить руководство банковской системы, при котором реальный сектор экономики был фактически лишён возможности получать кредиты под вменяемые проценты, или провести реформу СБУ (которая сейчас рассматривается в парламенте), в наших национальных интересах, а не в чужих, западным послам тут же становится «обидно». Это, кстати, является одним из лучших индикаторов по отношению к происходящим на Украине событиям. Когда зарубежным послам становится «обидно», то очень высока вероятность того, что есть шанс принять решение в наших собственных, в не в зарубежных интересах», — резюмировал бывший депутат.

Напомним, что посол Франции Этьен де Понсен заявил в интервьюРБК-Украина заявил, что договоренности Украины с МВФ о независимости НБУ и судебной реформе сейчас не выполняются и это «является поводом для беспокойства Запада». Комментируя недавнюю отставку с поста главы Нацбанка Якова Смолия, дипломат заявил, что «если быть откровенным, то все это дало нехороший сигнал».