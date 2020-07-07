Пекин, , 13:40 — REGNUM Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь напомнил о законном праве Китая отстаивать интересы своей безопасности и призвал не политизировать вопрос о работе приложения TikTok в контексте принятия закона о защите национальной безопасности Гонконга. Об этом китайский дипломат заявил на брифинге 7 июля.

Чжао Лицзянь таким образом отреагировал на информацию о решении TikTok прекратить работу в Гонконге и на заявление со стороны властей США о возможной блокировке этого приложения на своей территории.

Он выразил надежду, что соответствующие стороны будут объективно и справедливо относиться к законным правам Китая, а также призвал не создавать избирательных препятствий и не политизировать этот вопрос.

Дипломат подчеркнул, что закон о нацбезопасности Гонконга направлен только на тех, кто может подорвать его безопасность. Он защищает законные права большинства населения региона и иностранных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители соцсети TikTok заявили об уходе с территории Гонконга. Госсекретарь США Майк Помпео допустил, что приложение будет заблокировано на американской территории.

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