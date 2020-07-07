Тбилиси, , 13:28 — REGNUM Грузия готова помочь соседней Армении в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 7 июля заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Глава минздрава отметила, что с грузинской стороны готовы оказать помощь, но для этого в Ереване должны обратиться за ней и сказать, с чем нужно помочь.

«Мы зависим от армянской стороны и тех потребностей, которые они сами озвучат», — сказала Тикарадзе.

Стоит отметить, что в Армении за последние сутки было выявлено 349 случаев заражения коронавирусом, а премьер-министр страны Никол Пашинян 6 июля заявил о необходимости продлить в стране карантин еще на месяц в четвертый раз. В Грузии в течение последних суток выявлено пять случаев заражения SARS-CoV-2.

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