Москва, , 13:11 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию Договор между Российской Федерацией и Венгрией о социальном обеспечении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Договор основан на пропорциональном принципе и предусматривает распределение финансовой ответственности сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные (приобретаемые) на их территории. Договор распространяется на лиц, являющихся гражданами Российской Федерации и Венгрии, проживающих на их территориях, а также членов их семей.

Предмет договора составляют, в частности, страховые пенсии по старости, страховые пенсии по инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца, накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии (назначаются и выплачиваются при условии проживания граждан в Российской Федерации).

Документ затронет 600 человек.