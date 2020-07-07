Новосибирск, , 13:04 — REGNUM В министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что в психиатрической больнице №3 вспышки коронавируса не зафиксировано, а выявленные случаи не связаны между собой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что в Новосибирской психбольнице произошла вспышка коронавируса.

В региональном минздраве подчеркнули, что COVID-19 выявлен у пациентов разных отделений и в разное время.

«В настоящий момент госпитализация пациентов осуществляется в соответствии с маршрутизацией, утверждённой приказами министерства здравоохранения Новосибирской области, в том числе пациентов инфекционных госпиталей, переводимых на долечивание с отрицательными результатами тестов на коронавирус, — уточнила главный врач больницы Ирэна Цыцорина. — В течение апреля и мая 2020 года в отделении реанимации ЦКБ пациентов с COVID-19 на лечении не было. Соответственно выплаты за риск заражения коронавирусной инфекцией сотрудникам не начислялись».

Она отметила, что в июне 2020 года у нескольких пациентов, госпитализированных в больницу по неотложным состояниям, в период нахождения в стационаре развивались симптомы COVID-19 различной степени тяжести. Министерством здравоохранения области было принято решение организовать на базе больницы инфекционный госпиталь на 19 коек.

«За июнь 2020 года, когда в отделении реанимации появились первые пациенты с лабораторно подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», в полном объёме произведены выплаты шести врачам анестезиологам-реаниматологам, восьми медицинским сёстрам-анестезистам и постовым сёстрам палаты реанимации, а также троим младшим медицинским сёстрам. Общая сумма стимулирующих выплат сотрудникам отделения реанимации составила 1 193 750 рублей, — сообщила Цыцорина. — В июне 2020 в отделении интенсивной терапии находились пациенты с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». В отделении проводился забор мазков в плановом порядке, как у работающих с инфицированными коронавирусом пациентами. Выявлена положительная проба у четверых сотрудников на фоне отсутствия симптомов. Сотрудники были незамедлительно отстранены от работы».

Она подчеркнула, что отделения стационара получают средства индивидуальной защиты в достаточных количествах.