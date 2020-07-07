Минск, , 13:03 — REGNUM «Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились», — заявил 7 июля Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с коронавирусом в Белоруссии.

Очередное заявление о «победе» сделано во время выступления перед чиновниками столицы Белоруссии — «активом города Минска».

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, залог «победы» над коронавирусом Лукашенко увидел в дисциплине и управляемости системой здравоохранения. При этом «самым главным было не допустить паники»

Лукашенко обратил внимание: «Минск в эпидпериод был самым проблемным, потому что население 2 млн, перемещение огромное — учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли».

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«Мы это с вами преодолели. И дай бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно», — отметил в своём докладе руководитель постсоветской республики.

Напомним, 2 июля на церемонии вручения государственных наград Лукашенко заявлял о «победе над коронавирусом». До этого он обещал справиться с этой проблемой до финала президентской кампании — на 9 августа назначено голосование.

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В начале года Лукашенко не признавал пандемию и демонстративно отказывался вводить карантин. В Белоруссии работали кинотеатры и клубы, проводились спортивные состязания и иные массовые мероприятия вопреки призывам ВОЗ, экспертов ООН и других авторитетных международных организаций.

Минздрав Белоруссии долгое время скрывал статистику по инфицированию коронавирусом и смертности из-за СОVID-19. Как выяснили журналисты Первого канала российского телевидения, в официальные документы (в том числе свидетельства о смерти) не вносились данные о СОVID-19.

Кроме того, белорусский минздрав сократил тестирование на коронавирус, что позволило получить желаемую Лукашенко статистику в указанные им сроки. Официальная статистика передаётся властями Белоруссии в ООН и затем используется в пропагандистских целях со ссылкой на авторитетную международную организацию.