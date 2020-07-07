Москва, , 13:02 — REGNUM Ответные меры России на санкции Великобритании будут введены в том объеме, который соответствует российским интересам. Об этом 7 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами», — сказал представитель Кремля. По его словам, в этом вопросе будет действовать принцип взаимности.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что «поправки Магнитского» вступили в силу. В «список» вошли 25 граждан России, которые якобы причастны к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году.

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