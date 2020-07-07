Оренбург, , 13:02 — REGNUM В Оренбургской области организован сбор подписей за присвоение столице региона почетного звания «Город трудовой доблести». Свои голоса в поддержку инициативы отдали уже более 2 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэра города Владимира Ильиных просят инициировать процедуру присвоения муниципалитету статуса «Город трудовой доблести». Ходатайство в адрес градоначальника направило региональное отделение партии «Справедливая Россия».

Напомним, звание «Город трудовой доблести» присвоено 20 городам. В них установят стелу с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении звания. Помимо этого, в них будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Стоит отметить, в соцсети разгорелась полемика по поводу звания для города. Мнения разделились. Одна сторона считает, что сбор подписей организован «ради хайпа». Мероприятия 1 мая, 9 мая и в День города проходят в городе и без почетного звания. Финансирование мероприятий, в том числе разработки проекта стелы и ее установки, осуществляется за счет средств, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также за счет других источников. То, что Оренбург и другие города области массово принимали эвакуированных и самоотверженно работали в тылу для приближения Победы, граждане не забудут, независимо от того, носит город звание или нет.

Вторая сторона призывает поддержать инициативу и поставить подпись за присвоение звания «Город трудовой доблести».

«Присвоение звания «Город трудовой доблести» — это официальное признание героических заслуг жителей города Оренбурга в годы Великой Отечественной войны и их вклада в Победу нашего народа. Это сохранение военно-исторического и трудового наследия города и пример для патриотического воспитания жителей, прежде всего — молодежи», — информирует интернет-ресурс zaorenburg.ru.