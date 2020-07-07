Москва, , 13:10 — REGNUM Рассуждения о возможном включении России в список стран, с которыми Евросоюз откроет границы, пока преждевременны. Об этом заявил 7 июля глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер в ходе онлайн-брифинга.

Он отметил, что список стран в ЕС будут пересматривать в середине июля. Его формируют, исходя из предложений Европейской комиссии, с учётом ряда критериев, и говорить об итогах этой работы пока преждевременно.

В первую очередь оценивают эпидемиологическую ситуацию в стране — она должна приближаться к обстановке в ЕС. Также учитывают стабильность или снижение числа заболевших COVID-19 за последние две недели, а также общие меры по борьбе с инфекцией в каждой стране.

«Данные из России тоже будут приняты в расчёт», — сказал дипломат.