Москва, , 12:58 — REGNUM В законопроекте о запрете иностранного гражданства для послов России нет никакого повода для патриотической риторики, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 июля, комментируя инициативу членов Совета Федерации.

Правительство России поддержало законопроект сенаторов Андрея Клишаса и Константина Косачёва о запрете для российских послов иметь иностранное или двойное гражданство.

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«На первый взгляд, звучит архипатриотично: российские послы в иностранных государствах и представители нашей страны при международных организациях не могут иметь иностранного гражданства! А раньше что — могли?

Давайте вдумаемся в логику законопроекта Косачёва и Клишаса: на какого президента он рассчитан? На несмышлёныша, который не понимает, что нельзя назначать послами иностранцев? Или на президента, который будет несамостоятелен в своих кадровых решениях? Да и кто кандидатуру иностранца в качестве посла предложит? МИД? Госдума? Совет Федерации? Одним словом, бутафория какая-то!