Москва,
7 июля 2020, 12:58 — REGNUM В законопроекте о запрете иностранного гражданства для послов России нет никакого повода для патриотической риторики, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 июля, комментируя инициативу членов Совета Федерации.
Правительство России поддержало законопроект сенаторов Андрея Клишаса и Константина Косачёва о запрете для российских послов иметь иностранное или двойное гражданство.
Читайте также: В правительстве РФ поддержали запрет для послов на второе гражданство
«На первый взгляд, звучит архипатриотично: российские послы в иностранных государствах и представители нашей страны при международных организациях не могут иметь иностранного гражданства! А раньше что — могли?
Давайте вдумаемся в логику законопроекта Косачёва и Клишаса: на какого президента он рассчитан? На несмышлёныша, который не понимает, что нельзя назначать послами иностранцев? Или на президента, который будет несамостоятелен в своих кадровых решениях? Да и кто кандидатуру иностранца в качестве посла предложит? МИД? Госдума? Совет Федерации? Одним словом, бутафория какая-то!
Если по формальным показателям это дело надо прописать в законе (прописана же в законе невозможность нахождения лица, имеющего гражданство другого государства, на российской дипломатической службе), — хорошо, тихо исправьте этот недосмотр для послов и не делайте из него повода для патриотической риторики. Его тут нет. Такие вещи для нормальной страны очевидны», — отметил Михаил Демурин.