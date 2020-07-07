7 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Поражение США в борьбе с коронавирусом было обусловлено не непобедимостью коронавирусной инфекции или неспособностью американского народа дать отпор пандемии, а политическими играми руководства страны, посчитавшей, что выпустить вирус из-под контроля, в их интересах.

Максим Исаев, , 14:07 — REGNUM США переживают тяжелейший эпидемиологический и экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции. Основной вопрос, на который необходимо дать ответ, заключается в том, почему США стали проигрывать войну против коронавируса и как получилось так, что страна стала международным изгоем, пишет Пол Кругман в статье, вышедшей 6 июля в The New York Times.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению автора, необходимо установить точный момент, когда это произошло. Он указывает на то, что поворотным моментом было сообщение в Twitter президента США Дональда Трампа, призвавшего снять жесткие ограничения в ряде американских штатов. Поступив так, Трамп, по сути, объявил о поддержке Белого дома участников акций протеста, требующих положить конец карантину, направленному на предотвращение распространения пандемии.

Так получилось, что губернаторы-демократы не поддались на давление Трампа, чего нельзя сказать о республиканцах, которые сняли ограничения в штатах Аризона, Флорида, Техас и других. Следуя примеру Трампа, они не стали требовать от граждан обязательного ношения масок. Более того, власти штатов Техас и Аризона отказали местному самоуправлению в праве ввести подобные ограничения у себя. Они проигнорировали предупреждения экспертов, которые говорили, что слишком поспешный отказ от карантина чреват второй волной заражений. Затем ударил вирус.

Первая вспышка, эпицентр которой находился в Нью-Йорке, должна была бы заставить американские власти проявлять большую осторожность. Повышение показателей заражений может сначала показаться чем-то незначительным, особенно если не проводить адекватным образом тестирований, но потом число заражений начинает расти взрывным образом.

Но ни республиканцы, ни администрация Трампа не хотели делать выводы из произошедшего. Ко второй неделе июня стал очевиден взрыв заражений в Аризоне и Техасе. Тем не менее губернаторы обоих штатов проигнорировали призывы приостановить процесс снятия ограничений, настаивая на том, что все под контролем.

Мобильный морг в Нью-Йорке (сс) Archer West

Затем, 16 июня, The Wall Street Journal опубликовала статью вице-президента США Майкла Пенса, в которой говорилось, что второй волны коронавируса нет и не будет. Учитывая послужной список администрации Трампа, это фактически гарантировало, что удар новой волны был неизбежен. Так и получилось.

За последние три недели ситуация получила особенно мрачное развитие: больницы в обоих штатах на грани. И причиной тому — преждевременное восстановление работы экономики, в том числе и потому, что оно стало сигналом для граждан о том, что риск уже минул.

Тем не менее это не отвечает на вопрос, почему США столь плохо отреагировали на пандемию. Ряд экспертов, указывает Кругман, связывает такое развитие событий с американской культурой, которая излишне либертарианская, ей в слишком сильной мере присуще пренебрежение правительством, а также сопряжена с крайне сильным неприятием любых неудобств, необходимых для защиты других.

В этом есть доля истины. Едва ли в какой бы то ни было другой развитой стране — если США всё еще относятся к этой категории — найдется столько же людей, которые взрывом ярости отвечают на просьбу надеть маску в супермаркете. И точно ни в одном развитом государстве не проходят акции протеста против мер по борьбе с пандемией, участники которых приносят с собой огнестрельное оружие и наводняют столицы штатов.

Семья на велопрогулке в Нью-Йорке в период пандемии (сс) Anthony Quintano

Во всем происходящем поражает то, насколько сильно события связаны с властью и влиятельными кругами. Митинги против карантина не были чем-то спонтанным и организованным простыми гражданами. Многие эти демонстрации были организованы и скоординированы консервативными политическими активистами, некоторые из которых тесно связаны с предвыборным штабом Трампа, тогда как финансирование шло от правых миллиардеров.

А штаты, входящие в так называемый «солнечный пояс», были открыты не потому, что этого хотели массы, а потому, что губернаторы-республиканцы следовали примеру Трампа.

Насколько можно судить, главной движущей силой возобновления работы экономики стало желание администрации добиться большого прироста рабочих мест к ноябрю. Это было сделано с тем, чтобы была возможность хвастаться экономическим успехом. В целом же Трамп не тот человек, который мог дать отпор пандемии.

В противном случае, зачем ему отказываться носить медицинскую маску или призывать других поступать так же? В конечном счете массовое ношение масок — это один из способов сократить число заражений без необходимости прекращать работу экономики.

Что ж, тщеславие Трампа — его вера в то, что из-за маски он будет выглядеть глупо, что она испортит ему макияж или что-то в этом роде, — несомненно, сыграло свою роль. Кроме того, маски напоминают людям, что коронавирус вышел из-под контроля, а Трамп хочет, чтобы люди забыли этот неловкий факт. Ирония заключается в том, что готовность Трампа жертвовать людьми ради рабочих мест и политической выгоды аукнулось ему самому.

Дональд Трамп

Возобновление работы экономики привело к значительному увеличению числа рабочих мест в мае и июне: вновь принята на работу была треть тех граждан США, которых сократили в результате удара пандемии. Но рейтинг поддержки Трампа, а вместе с ним и его предвыборные перспективы, продолжили таять.

И даже в чисто экономическом плане стремление возобновить работу экономики, вероятно, оказывается тупиковым шагом. Самые последние официальные показатели трудоустройства взяты за вторую неделю июня, тогда как на основании целого ряда индикаторов можно сделать вывод, что число рабочих мест не только перестало расти, но и начало падать, особенно в штатах, где наблюдался резкий рост заражений.

В любом случае, смысл в том, что поражение США от рук коронавируса произошло не потому, что победить вирус оказалось невозможно. И дело не в том, что американский народ не был в состоянии дать отпор пандемии. Напротив, поражение США было обусловлено тем, что Трамп и окружение посчитали, что в их политических интересах позволить вирусу выйти из-под контроля.