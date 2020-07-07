Тюмень, , 12:48 — REGNUM В Тюмени от должности отстранён председатель участковой избирательной комиссии №2911. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Член избиркома пожаловался на нарушение при подсчёте бюллетеней на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. В ходе подведения итогов на участке не были учтены два сейф-пакета с бюллетенями для голосования. При повторном пересчёте все бюллетени для голосования были учтены.

«Следует отметить, что председатель УИК № 2911 полностью признаёт свою вину в случившемся», — сообщают в избиркоме Тюменской области.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ в Тюменской области завершилось 1 июля 2020 года. Явка избирателей региона превысила 77%. Поправки к Конституции РФ поддержали более 85% проголосовавших тюменцев. Высказались против изменений в основной закон страны 14%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области подвели итоги голосования по изменению Конституции РФ