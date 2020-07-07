Москва, , 12:46 — REGNUM Сегодня в МИДе уже готовы признать, что США — недоговороспособный партнер, но всё еще считают нужным расшаркиваться перед Вашингтоном после такого признания ‑ и напрасно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 июля, комментируя высказывания Сергея Рябкова.

Как сообщалось ранее, в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел России заявил, что Россия не видит в США договороспособного партнера, а потому утратила доверие к Вашингтону, и что это доверие нужно начинать восстанавливать.

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«Замминистра Рябков сделал значимое заявление и тут же его, по сути дела, дезавуировал.

То, что наша страна «не видит в США договороспособного партнёра», надо было сказать давно. Рядовые граждане России живут с пониманием этой реальности уже не первое десятилетие, а вот руководству, пусть и устами МИДа, выдавить из себя такое признание очевидного было сложно. Сегодня, как мы видим, сказать это в МИДе уже готовы, но сразу же считают необходимым расшаркаться: доверие «нужно восстанавливать». Хорошо, что хотя бы слово «наверное» в данном случае добавляют.

И всё равно сказанное замминистра Рябковым звучит непонятно: кто именно должен восстанавливать доверие и как? Если российская сторона, то какие для этого есть основания, кроме понимания того, что с доверием жить лучше, чем без доверия, но что американцы упорно действуют в соответствии с противоположной установкой? Если американцы, то такой призыв к ним звучит как просьба, а это выхолащивает в заявлении главное: американцы недоговороспособны.

К настоящему времени в мировых делах сложилась такая атмосфера, что почти все участники международной деятельности хотят выглядеть «конструктивно». Только американцы и исламистские радикалы настроены иначе: им всё равно, что о них думают другие. Более того, они как раз хотят, чтобы их воспринимали в качестве силы беззастенчивой и бесцеремонной, и нагло играют на стремлении к «конструктивности» других.