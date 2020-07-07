Москва, , 12:44 — REGNUM Все материалы по делу о государственной измене советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова засекречены, сообщает 7 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что материалы дела Сафронова маркированы грифом «секретно». Поэтому все судебные процессы по данному делу пройдут в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Москве задержан советник гендирекора Роскосмоса Ивана Сафронова. Он подозревается в передаче спецслужбам НАТО секретных сведений об обороне и безопасности России.

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