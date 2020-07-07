Москва, 7 июля 2020, 12:32 — REGNUM Госдума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Евгения Примакова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
Полномочия Примакова считают прекращенными с 25 июня 2020 года на основании его письменного заявления в связи с назначением его руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Примаков был избран по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 (Саратовская область).
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