Москва, , 12:27 — REGNUM Госдума приняла обращение к Великому национальному собранию Турции, где просит проявить мудрость при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

«Этот вопрос является важнейшим для христианского мира», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Все фракции Госдумы выступили единодушно. Российские парламентарии просят коллег — депутатов Великого национального собрания Турции всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и «призвать при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в Символ мира и межрелигиозного согласия».

По мнению депутатов, необходимо предпринять все возможные шаги для того, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба.

Ранее глава Турции Реджеп Эрдоган распорядился рассмотреть возможность превратить собор в мечеть.

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