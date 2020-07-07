Москва, 7 июля 2020, 12:25 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Елену Ежлову замруководителя Роспотребнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее Ежлова занимала должность начальника управления эпидемиологического надзора центрального аппарата Роспотребнадзора.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Мишустин назначил Милоша Вагнера заместителем руководителя Роскомнадзора. Вагнер занимал должность начальника департамента управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.
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