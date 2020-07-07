Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Личные данные пользователей популярного приложения TikTok могут оказаться в распоряжении властей КНР. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Госсекретаря спросили, рекомендует ли он американцам использовать TikTok. Помпео ответил, что может дать такой совет только тем, кто желает передачи данных о себе «в руки Коммунистической партии Китая».

Помпео сообщил также, что власти США рассматривают возможности блокировки этого китайского приложения. При этом в США используют TikTok более 30 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайское приложение TikTok, предназначенное для создания и просмотра коротких видео, запретили в Индии. Оно вышло в Китае в 2018 году и стало популярным и в других странах мира.

Читайте также: В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

А также: В Госдуме сообщили Помпео плохую новость про TikTok