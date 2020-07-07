Бужумбура, , 12:17 — REGNUM Бурунди и Южный Судан могут в скором времени потерять свое членство в Восточноафриканском сообществе (ВАС), что в свою очередь может подорвать стабильность регионального экономического блока. Об этом передает ВВС Swahili.

Ассамблея ВАС проголосовала за исключите двух стран из сообщества за то, что они не сделали членские взносы. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на саммите, в котором примут участие главы государств государств-членов ВАС, сообщили репортеры.

Члены Восточноафриканского сообщества, в которое также входят Кения, Руанда, Танзания и Уганды, обязаны платить членский взнос в размере $8 млн ежегодно.

Однако Бурунди не платила взносы в течение четырех лет, в то время как задолженность Южного Судана сообществу составляет $10 млн. По сообщению журналистов, правительство в Джубе пытается справиться с экономическим кризисом, вызванным недавней гражданской войной. Власти Бурунди объясняют свое нежелание платить взносы тем, что экономика страны развита меньше, чем у соседних стран, и требуют уменьшения размера ежегодного взноса для Бурунди.