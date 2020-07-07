Джакарта, , 11:59 — REGNUM Правительство Индонезии через министра юстиции и прав человека Ясона Лаоли инициировало усилия по борьбе с транснациональной преступностью в Сербии, сообщает Kompas.

«Индонезия и Сербия намерены поднять сотрудничество на более высокий уровень», — заявил министр.

«Укрепление сотрудничества и взаимодействие между странами имеет решающее значение в борьбе с транснациональной организованной преступностью», — отметил Ясона Лаоли.

Известно, что Индонезия и Сербия участвовали в различных соглашениях, касающихся международной преступности, таких как конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, конвенция ООН против коррупции и конвенция ООН о контроле над лекарственными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции и прав человека Индонезии подчеркнул, что Индонезия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сербии.

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