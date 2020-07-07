Киев, , 11:50 — REGNUM Граждане Украины в ближайшее время вряд ли получат официальное разрешение путешествовать в ЕС, заявил на брифинге 7 июля глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Дипломат напомнил о негативной статистике заболеваемости коронавирусом во второй половине июня, когда в стране были зафиксированы сразу несколько антирекордов.

«У нас в последние дни была негативная статистика в приросте заболевания, а это один из критериев, на которые обращает внимание ЕС… Здесь важна не только средняя цифра на 100 тыс. населения, но и динамика прироста за последнее время», — уточнил Кулеба.

Он пообещал, что МИД усиленно в дальнейшем работать с европейскими коллегами — чтобы, как только Украина будет отвечать необходимым показателям, сразу получить «зеленый свет».

ИА REGNUM напоминает, что в последние дни количество больных коронавирусом на Украине резко уменьшилось (по сравнению с июньскими показателями) и власти заявили о стабилизации ситуации. За последние сутки на Украине официально подтвержден 564 случай заболевания.