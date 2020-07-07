Москва, , 11:42 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») считает невозможным заблокировать TikTok в США.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.

«У меня есть новость для Майкла Помпео. Реально заблокировать популярный массовый сервис, если этого не хотят пользователи, невозможно. История с Телеграмом — тому подтверждение», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

Одно дело когда обозлившиеся на Китай индусы начинают сотнями миллионов дизлайков понижать рейтинги китайских приложений, рассуждает парламентарий.

«Это эффективно, но это реальный порыв народных масс. И совсем другое, когда на пути пользовательского интереса государство пытается ставить технические заслоны, которые можно обойти за две секунды», — указал он.

Блокировку Linkedin в России можно считать состоявшейся только потому, что эта соцсеть тут была, по большому счету, никому не нужен, добавил депутат.

«С ТикТоком так ни в одной стране не получится», — уверен Горелкин.

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