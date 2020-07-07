Киев, , 11:40 — REGNUM Военное вторжение России в Украину в самое ближайшее время маловероятно, заявил вечером 6 июля в эфире украинского телевидения депутат Рады, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Депутат пояснил, что когда происходит подготовка к реальному захвату, создаются специальные ударные группировки, которых в настоящий момент нет на границе России и Украины.

По словам Рахманина, в принципе формирование «огромной группировки» российских войск на границах Украины имеет место, но оно «замедленно и растянуто во времени».

Депутат выразил мнение, что на военные планы России повлияли ситуация с нефтяным кризисом и коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что 6 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютной глупостью» многочисленные заявления из Киева о возможном вторжении российских войск на юг Украины. Песков также назвал информацию о возможной агрессии России в отношении Украины «искусственным нагнетанием антироссийской истерии».

После этого командующий объединенными силами ВСУСергей Наев заявил, что в настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны России действительно не отмечено, но ВСУ должны готовиться к любым сценариям развития событий.