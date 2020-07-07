Джакарта, , 11:32 — REGNUM Австралия оказывает поддержку индонезийскому красному кресту в усилиях по борьбе с COVID-19, сообщает Antara.

«Гуманитарная задача индонезийского красного креста не может быть выполнена в одиночку, но необходимо сотрудничество со многими сторонами, чтобы упростить и ускорить оказание помощи тем людям, которые в ней нуждаются больше всего в трудные времена, вызванные пандемией», — заявил генеральный секретарь индонезийского красного креста Судирман Саид.

Ранее Австралия выделила 61 млрд рупий ($4,3 млн) для борьбы с эпидемией в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 1 января по 30 июня 2020 года из Гонконга и Макао в Индонезию вернулись 2751 человек.

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