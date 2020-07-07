Москва, , 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

«Фракция вносит законопроект, по которому дополнительно около 5 тыс. рублей будут выплачиваться не только тем, кто достиг 80 лет, мы предлагаем снизить планку на пять лет, и чтобы пенсионеры, достигшие 75 лет, получали такие пенсии», — сообщил Миронов.

В России действуют нормы, предполагающие ежегодное повышение пенсионного возраста.