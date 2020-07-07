Самара, , 11:32 — REGNUM Депутаты Самарской губернской Думы единогласно поддержали кандидатуру Владимира Терентьева на должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, «за» кандидатуру Владимира Терентьева отдали свои голоса все 43 парламентария, которые участвовали в заседании Самарской губернской Думы.

По словам главы региона Дмитрия Азарова, должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора области является одной из ключевых должностей. И кандидатура Владимира Терентьева, по мнению губернатора области, отвечает всем необходимым критериям.

Сообщается, что Владимир Терентьев является выпускником Самарского государственного университета и Московского экономико-финансового института. Кроме этого он имеет опыт работы в администрации Самары. До сегодняшнего дня исполнял обязанности руководителя администрации губернатора Самарской области.

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