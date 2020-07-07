Москва, , 11:17 — REGNUM Госдума в первом чтении обсудит законопроект о наказании чиновников за хамство, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей), согласно поправкам, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс., либо дисквалификацию на срок до одного года. Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до двух лет.

Законопроект при этом в целом ужесточает ответственность за оскорбление — сейчас штрафовать можно в случае использование ненормативной лексики, пояснили авторы.

Согласно поправкам в КоАП, оскорбление — это «унижение чести и достоинства другого лица или унижение достоинства группы лиц, выраженное в неприличной форме или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».

Максимальный штраф на граждан вырастет до 10 тыс. рублей, на должностных лиц — до 100 тыс. рублей, на юрлиц — до 700 тыс. рублей.

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