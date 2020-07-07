Москва, , 11:11 — REGNUM Многодневное голосование на выборах, которые запланированы на осень 2020 года в России, проводить не предполагается. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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При этом, по её словам, полностью идея голосования в течение нескольких дней, например, двух — трёх не исключается. Такую возможность ЦИК уже в самое ближайшее время намерен обсудить с региональными комиссиями.

По её словам, это станет возможным только при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом голосования.

Памфилова отметила, что в настоящее время анализируется полученный во время общероссийского голосования опыт, идёт подготовка предложений.

«Но могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается — для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка», — приводит РИА Новости слова главы ЦИК.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не рассматривают вопрос об организации президентских выборов в таком же формате в течение недели, как это было с голосованием по поправкам к Конституции РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в России состоялось голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Оно продолжалось с 25 июня по 1 июля. Это было сделано для обеспечения безопасности граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции.