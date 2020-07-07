Киев, , 11:10 — REGNUM Конституционный суд Украины (КСУ) сегодня, 7 июля, начал рассматривать дело о конституционности т.н. «языкового» закона, который был принят Верховной радой предыдущего созыва при президентстве Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, суд реагирует на соответствующее представление, которое направил в КСУ 51 народный депутат Украины. Парламентарии считают, что данный закон не соответствует ряду предписаний конституции, «поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, а также дискриминацию граждан по языковым признакам». Также депутаты отмечают, что данный закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов.

Сообщается, что дело рассматривает большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства.

ИА REGNUM напоминает, что в период избирательной кампании нынешний президент Владимир Зеленский не раз критически отзывался о языковом законе Порошенко, однако уже на посту главы государства резко потерял интерес к этой теме. Новый языковой закон также называют законом о тотальной украинизации, поскольку он фактически полностью запрещает использование русского языка на Украине. Документ принят весной прошлого года и стал одним из последних законов, которые в качестве президента подписал Петр Порошенко.