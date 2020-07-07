Москва, , 11:10 — REGNUM Законопроект, упрощающий получение технических средств реабилитации для инвалидов, внесли в Госдуму парламентарии «Единой России» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

В случае принятия закона техсредства будут выдаваться по месту пребывания, а не только по месту жительства.

«Теперь люди с ограниченным возможностями смогут получать технические средства реабилитации (ТСР) где бы они ни находились — на всей территории нашей страны», — отметил Турчак.

Реализация предлагаемого проектом федерального закона изменения не окажет влияние на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.