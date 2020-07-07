Джакарта, , 11:07 — REGNUM В период с 1 января по 30 июня 2020 года из Гонконга и Макао в Индонезию вернулись 2751 человек, сообщает Antara.

«Целых 2751 индонезийский гражданин получили помощь и документы для возвращения в Индонезию», — говорится в заявлении генерального консульства Индонезии в Гонконге.

Во время пандемии генеральное консульство распространило более 220 000 единиц медицинских масок и 540 упаковок предметов первой необходимости для граждан Индонезии, проживающих в Гонконге и Макао.

Напомним, число индонезийских граждан в Гонконге оценивается в 175 000 человек, в то время как в Макао находятся около 5000 человек.

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