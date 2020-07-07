Киев, , 11:01 — REGNUM Вечером 6 июля в эфире одного из политических ток-шоу на украинском телевидении народный депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Петр Порошенко в 2014 году, уже будучи президентом и в разгар боевых действий в Донбассе, направил поздравления в Москву с Днем России.

«Господин Порошенко, например, 12 июня 2014 года поздравлял с Днем России… когда уже был Славянск, Краматорск и так далее», — заявила Верещук, отметив, что эту информацию она нашла «во многих источниках» и ее можно очень легко проверить.

В свою очередь, Порошенко обвинил депутата во лжи, несколько раз заявив, что она распространяет ложную информацию.

Украинские СМИ оперативно провели свое расследование по этому вопросу и выяснили, что Кремль сообщил о получении поздравлений от Порошенко, хотя пресс-служба президента Украины на этот счет хранила молчание.

Согласно информации из Киева, 12 июня 2014 года президенты Украины и России провели телефонный разговор, обсудив вопросы относительно шагов, «которые необходимо предпринять для прекращения огня и разрешения ситуации в Донбассе мирным путем». В пресс-службе Порошенко изданию «Украинская правда» подтвердили, что разговор был «содержательный и продолжительный».

ИА REGNUM напоминает, что внеочередные президентские выборы на Украине состоялись 25 мая 2014 года, победу уже в первом туре одержал Порошенко. Инаугурация состоялась 7 июня 2014 года.