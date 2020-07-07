Лондон, , 10:59 — REGNUM 6 июля власти Великобритании ввели санкции против двух правительственных учреждений КНДР, сообщает BBC.

Согласно опубликованным данным, под санкции попали министерство социальной защиты и департамент государственной безопасности.

Известно, что члены данных учреждений обвиняются в нарушениях прав человека, в частности в пытках, использовании рабского труда и убийствах.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая в Палате общин, заявил, что правительство страны примет меры против «тиранов и тех, у кого кровь на руках».

Помимо КНДР под санкции Британии также попали 47 человек, среди которых журналисты Саудовской Аравии, лица, причастные к смерти журналиста Джамаля Хашогги, а также лица, причастные к геноциду рохинджа.