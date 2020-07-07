Москва, , 10:53 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия») обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову с просьбой срочно урегулировать проблему получения социальной поддержки, оказываемой государством в период пандемии коронавируса семьям с недобросовестными родителями, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

В России предусмотрены выплаты на детей до 16 лет в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей. В соответствии с постановлением правительства № 474 на их получение может подать заявление любой из родителей, являющийся гражданином РФ и проживающий на территории России. Депутат просит внести изменения в постановление правительства № 474.

«Было бы правильно предусмотреть, что только родители, проживающие с ребенком, могут претендовать на получение выплат. Это довольно просто организовать. Необходимо обязать к заявлению приложить копию страницы паспорта родителя с пропиской, а также справку по форме 8 (Свидетельство о регистрации по месту жительства), которая подтверждает регистрацию несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет по месту проживания с одним из родителей. Для ребенка старше 14 лет — также достаточно копии соответствующей страницы паспорта», — отмечает Костенко.

Со всей страны поступают обращения от родителей, которые не смогли получить данные выплаты, так как ранее за ними обратились и получили их бывшие супруги или сожители, которые хотя и являются родителями ребенка, но совместно с ним не проживают. Более того, в ряде случаев уклоняются от выплаты алиментов и исполнения иных родительских обязанностей, отмечает депутат.