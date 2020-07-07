Москва, 7 июля 2020, 10:51 — REGNUM Лично я буду с интересом наблюдать за развитием партии Захара Прилепина. Не только потому, что он популярный русский писатель и не только потому, что он поддержал народные республики на Донбассе, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение Прилепина о проведении референдума о включении ДНР и ЛНР в состав РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, партия «За правду», одним из лидеров которой является писатель Захар Прилепин, призвала к проведению референдума по включению ДНР, ЛНР и Приднестровья в состав России.
Читайте также: Партия «За правду» призвала к референдуму о включении ДНР и ЛНР в состав РФ