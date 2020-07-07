Москва, , 10:51 — REGNUM Лично я буду с интересом наблюдать за развитием партии Захара Прилепина. Не только потому, что он популярный русский писатель и не только потому, что он поддержал народные республики на Донбассе, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение Прилепина о проведении референдума о включении ДНР и ЛНР в состав РФ.

«У Прилепина есть то чувство справедливости, которое ждут многие граждане России от политиков.

Это запрос на ту самую искренность — говорить об актуальном и смелость — предлагать не шаблонные решения. Сегодня крайне востребовано умение говорить просто о сложном.

И если Прилепин и его коллеги смогут найти эту ноту в общении с избирателями, то мы сможем увидеть его фракцию в Государственной думе 2021 года», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, партия «За правду», одним из лидеров которой является писатель Захар Прилепин, призвала к проведению референдума по включению ДНР, ЛНР и Приднестровья в состав России.

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