Москва, 7 июля 2020, 10:51 — REGNUM В ночь с 4 на 5 июля в Москве на 74-м году жизни после продолжительной болезни скончался российский дипломат Валентин Власов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили его бывшие коллеги.

Валентин Власов (слева)
Валентин Власов (слева)

Валентин Степанович Власов родился 20 августа 1946 года в Архангельске. В советский период занимал ответственные хозяйственные и партийные посты в Архангельской области, а затем в Узбекской ССР.

После распада Советского Союза он вернулся домой, где прошел путь от мэра Архангельска до главы администрации Архангельской области. В 1996 году Власова назначили первым заместителем полномочного представителя правительства России в Чеченской республике, в 1997 году — полномочным представителем.

1 мая 1998 года Власов был захвачен группой чеченских боевиков на трассе Ростов — Баку в районе станицы Ассиновская. Спустя полгода, 13 ноября 1998 года, после длительных переговоров и выплаты выкупа он был освобожден.

В дальнейшем Власов занимал должности члена и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии России, чрезвычайного и полномочного посла в Республике Мальта, затем в Киргизии.

«Валентин Степанович был человеком большой воли, мужества и доброты, надежным другом, прекрасным семьянином, патриотом России, он был там, где трудно, — сообщил нашему изданию хорошо знавший Власова по работе в Чечне экс-министр по национальной политике России Владимир Зорин. — Выражаю глубокое соболезнование семье и близким в связи с постигшим их горем и невосполнимой утратой. Мы будем помнить Валентина».

Прощание с Власовым состоится 8 июля в 11 часов в Центральной клинической больнице г. Москвы.