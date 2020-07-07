Москва, , 10:51 — REGNUM В ночь с 4 на 5 июля в Москве на 74-м году жизни после продолжительной болезни скончался российский дипломат Валентин Власов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили его бывшие коллеги.

Валентин Власов (слева)

Валентин Степанович Власов родился 20 августа 1946 года в Архангельске. В советский период занимал ответственные хозяйственные и партийные посты в Архангельской области, а затем в Узбекской ССР.

После распада Советского Союза он вернулся домой, где прошел путь от мэра Архангельска до главы администрации Архангельской области. В 1996 году Власова назначили первым заместителем полномочного представителя правительства России в Чеченской республике, в 1997 году — полномочным представителем.

1 мая 1998 года Власов был захвачен группой чеченских боевиков на трассе Ростов — Баку в районе станицы Ассиновская. Спустя полгода, 13 ноября 1998 года, после длительных переговоров и выплаты выкупа он был освобожден.

В дальнейшем Власов занимал должности члена и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии России, чрезвычайного и полномочного посла в Республике Мальта, затем в Киргизии.

«Валентин Степанович был человеком большой воли, мужества и доброты, надежным другом, прекрасным семьянином, патриотом России, он был там, где трудно, — сообщил нашему изданию хорошо знавший Власова по работе в Чечне экс-министр по национальной политике России Владимир Зорин. — Выражаю глубокое соболезнование семье и близким в связи с постигшим их горем и невосполнимой утратой. Мы будем помнить Валентина».

Прощание с Власовым состоится 8 июля в 11 часов в Центральной клинической больнице г. Москвы.